  4. Жилой квартал Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Жилой квартал Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Бат-Ям, Израиль
от
$1,34 млн
;
14
ID: 32827
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Образование
Здравоохранение

