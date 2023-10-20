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Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem baka

Иерусалим, Израиль
от
$2,809
;
8
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ID: 26013
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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В очаровательном и зеленом районе Бака, На улице Дерех Бейт Лехем, На третьем и последнем этаже, 4 комнатная квартира, светлая и просторная, 90 м2, Два туалета и две ванные комнаты, Балкон Сукка 14 м2, Без парковки, Без лифта, Без мебели,

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem baka
Иерусалим, Израиль
от
$2,809
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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