Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem baka

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В очаровательном и зеленом районе Бака,
На улице Дерех Бейт Лехем,
На третьем и последнем этаже,
4 комнатная квартира, светлая и просторная, 90 м2,
Два туалета и две ванные комнаты,
Балкон Сукка 14 м2,
Без парковки,
Без лифта,
Без мебели,
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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В самом престижном новом проекте центра города Иерусалима охрана 24/7, роскошный вестибюль, полуолимпийский бассейн, тренажерный зал, сауна, микве для мужчин и женщин, синагога и многое другое.
Роскошная квартира нового застройщика 2 номера 44 метра + 10 метров балкон, высокая стоящая кухня …