Жилой квартал A vendre a baka le charme authentique a personnaliser

Операция открывает двери в эту пятницу 23 мая с 9.30 до 11 утра, приезжайте посмотреть! На одной из самых тихих и востребованных улиц Баки, откройте для себя 4 комнаты, полные потенциала, расположенные на 1-м этаже красивого каменного здания. Чистая площадь поверхности: 80 м2 (по кадастру) Высокие потолки 3,25 м – гарантированное пространство и свет 3 выставки (Восточная, Северная, Западная) - очень яркие весь день Маленький балкон площадью 5 м2, выходящий из гостиной, идеально подходит для сокки 3 комфортабельные спальни Ванная комната с ванной Очень тихая, семейная и приятная обстановка Парковка обычно легкая в непосредственной близости (улица Йехуда) Рядом со школой Эфрата, рядом с кафе Emek Refaim и Первой станцией: отличное место для активной и теплой общественной жизни. Квартира в настоящее время находится в состоянии аренды до 5 месяцев назад, предлагая приятную возможность отремонтировать в соответствии с вашими вкусами. Привлекательная цена на Баку – Адрес, полный очарования и потенциала! ???? Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит!