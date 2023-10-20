Жилой квартал A vendre a baka le charme authentique a personnaliser

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Операция открывает двери в эту пятницу 23 мая с 9.30 до 11 утра, приезжайте посмотреть!
На одной из самых тихих и востребованных улиц Баки, откройте для себя 4 комнаты, полные потенциала, расположенные на 1-м этаже красивого каменного здания.
Чистая площадь поверхности: 80 м2 (по кадастру)
Высокие потолки 3,25 м – гарантированное пространство и свет
3 выставки (Восточная, Северная, Западная) - очень яркие весь день
Маленький балкон площадью 5 м2, выходящий из гостиной, идеально подходит для сокки
3 комфортабельные спальни
Ванная комната с ванной
Очень тихая, семейная и приятная обстановка
Парковка обычно легкая в непосредственной близости (улица Йехуда)
Рядом со школой Эфрата, рядом с кафе Emek Refaim и Первой станцией: отличное место для активной и теплой общественной жизни.
Квартира в настоящее время находится в состоянии аренды до 5 месяцев назад, предлагая приятную возможность отремонтировать в соответствии с вашими вкусами.
Привлекательная цена на Баку – Адрес, полный очарования и потенциала!
???? Свяжитесь с нами, чтобы организовать визит!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы Иерусалима и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, по…