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  4. Жилой квартал Magnifique 3 pieces de 83m2 entierement renove et vendu meuble a 2min de la mer dans une rue calme avec grand jardin privatif

Жилой квартал Magnifique 3 pieces de 83m2 entierement renove et vendu meuble a 2min de la mer dans une rue calme avec grand jardin privatif

Тель-Авив, Израиль
от
$1,36 млн
29.04.2025
$1,36 млн
10.04.2025
$1,37 млн
02.04.2025
$1,39 млн
;
8
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ID: 25550
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Дата обновления: 29.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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На продажу выставлены красивые 3 номера Dov Hoz Street, расположенные между улицами Гордон и Фришман, в 2 шагах от моря и Дизенгофа. Эта очень центральная улица очень востребована своим спокойствием и зеленью. Общественный центр с детским ганом, детской площадкой и кофе расположен в 1 минуте ходьбы от квартиры. Очень красивая 3-комнатная квартира площадью 83 квадратных метра расположена на втором и последнем этаже благоустроенного здания. 2 спальни и 2 ванные комнаты. Красивый потолок высотой 3,15 м! Квартира была отремонтирована архитектором в 2019 году с очень высокой отделкой. Много места для хранения по всей квартире. Квартира продается со всей мебелью и электроприборами. Всё новое. Здание со строгой охраной с огромным садом площадью 1370 квадратных метров является частным для всех жильцов здания!! Исключительный игровой воздух для детей и взрослых! Квартира сдается в аренду за 13 000 шекелей в месяц до августа. 2 направления воздуха: Запад и Восток.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Magnifique 3 pieces de 83m2 entierement renove et vendu meuble a 2min de la mer dans une rue calme avec grand jardin privatif
Тель-Авив, Израиль
от
$1,36 млн
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