Жилой квартал Magnifique 3 pieces de 83m2 entierement renove et vendu meuble a 2min de la mer dans une rue calme avec grand jardin privatif

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На продажу выставлены красивые 3 номера Dov Hoz Street, расположенные между улицами Гордон и Фришман, в 2 шагах от моря и Дизенгофа. Эта очень центральная улица очень востребована своим спокойствием и зеленью. Общественный центр с детским ганом, детской площадкой и кофе расположен в 1 минуте ходьбы от квартиры.
Очень красивая 3-комнатная квартира площадью 83 квадратных метра расположена на втором и последнем этаже благоустроенного здания.
2 спальни и 2 ванные комнаты. Красивый потолок высотой 3,15 м!
Квартира была отремонтирована архитектором в 2019 году с очень высокой отделкой.
Много места для хранения по всей квартире.
Квартира продается со всей мебелью и электроприборами. Всё новое.
Здание со строгой охраной с огромным садом площадью 1370 квадратных метров является частным для всех жильцов здания!! Исключительный игровой воздух для детей и взрослых!
Квартира сдается в аренду за 13 000 шекелей в месяц до августа.
2 направления воздуха: Запад и Восток.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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Очень красивая и большая 3 комнаты 140 м2 (5 номеров оригинальная возможность сделать его в своем состоянии с легкостью и имеет меньшую стоимость) терраса 11 м2 с панорамным видом на Иерусалим, 2 ванные комнаты, + 2 парковочных места и 1 погреб