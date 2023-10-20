Жилой квартал Appartement au centre ville a louer

Оригинальное название: Monbaz 3, Downtown Пол: 6-й Части: 2 Балкон: Да Парковка: Да Меблированный: Нет Доступно: 15 июня 2025 Аренда: 6200 шекелей Обвинения в кондоминиуме (Ваад Байит): 550 шекелей в месяц Группа Семеренко Муниципальный налог (Арнона): около 4500 шекелей в год Ты сказал: 1. В смысле, знаешь что? ChatGPT сказал: Английский перевод: Городской центр - Просторная 2-комнатная квартира в новом здании Расположенная на грубой улице, эта квартира предлагает: HomeФранцияФранция + 1 1 Век 21 + 1 1 1 балкон Зиллоу +7 Логика-иммо +7 Век 21 +7 1 парковочное место Селогер + 1 1 Квартиры + 1 1 обставленный Лобби с охранником Английский перевод: Downtown - Просторная 2-комнатная квартира в новом здании Расположенная на востребованной улице, эта квартира предлагает: Логика-иммо + 1 1 Век 21 + 1 1 1 балкон Figaro Недвижимость +15 Век 21 +15 Квартиры +15 1 парковочное место обставленный Войти или зарегистрироваться для просмотра +9 Квартиры +9 HAR.com +9 Входной зал с охраной HomeФранцияФранция + 1 1 Век 21 + 1 1 Источники Поиск