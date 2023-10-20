Жилой квартал Appartement au centre ville a louer

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Оригинальное название: Monbaz 3, Downtown
Пол: 6-й
Части: 2
Балкон: Да
Парковка: Да
Меблированный: Нет
Доступно: 15 июня 2025
Аренда: 6200 шекелей
Обвинения в кондоминиуме (Ваад Байит): 550 шекелей в месяц
Группа Семеренко
Муниципальный налог (Арнона): около 4500 шекелей в год
Ты сказал:
1.
В смысле, знаешь что?
ChatGPT сказал:
Английский перевод:
Городской центр - Просторная 2-комнатная квартира в новом здании
Расположенная на грубой улице, эта квартира предлагает:
HomeФранцияФранция
+ 1 1
Век 21
+ 1 1
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Зиллоу
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Логика-иммо
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Селогер
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обставленный
Лобби с охранником
Английский перевод:
Downtown - Просторная 2-комнатная квартира в новом здании
Расположенная на востребованной улице, эта квартира предлагает:
Логика-иммо
+ 1 1
Век 21
+ 1 1
1 балкон
Figaro Недвижимость
+15
Век 21
+15
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