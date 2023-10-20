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Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces a louer rue rabbi chaim berlin kiryat shmuel jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,275
20.04.2025
$2,275
02.04.2025
$2,388
;
6
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ID: 25601
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Дата обновления: 20.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Улица раввина Хаима Берлин расположена в Кирьят-Шмуэльском районе Иерусалима, недалеко от престижного района Рехавия. Этот район характеризуется тихими улицами и аккуратной средой, с легким доступом к центру города. Близлежащая улица Газа предлагает множество кафе, ресторанов, банков и магазинов, обеспечивая комфортную и приятную среду обитания. Яркая и тихая квартира на 2 этаже (без лифта) с захватывающим панорамным видом. Квартира включает в себя: Большая оборудованная кухня Одна спальня с выходом на балкон Soucca Мастер-люкс с ванной комнатой Другая комната Ванная комната с ванной Квартира частично меблирована и расположена рядом с общественным транспортом, улицей Газа и ее услугами.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces a louer rue rabbi chaim berlin kiryat shmuel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,275
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