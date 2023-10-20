Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces a louer rue rabbi chaim berlin kiryat shmuel jerusalem

Улица раввина Хаима Берлин расположена в Кирьят-Шмуэльском районе Иерусалима, недалеко от престижного района Рехавия. Этот район характеризуется тихими улицами и аккуратной средой, с легким доступом к центру города. Близлежащая улица Газа предлагает множество кафе, ресторанов, банков и магазинов, обеспечивая комфортную и приятную среду обитания. Яркая и тихая квартира на 2 этаже (без лифта) с захватывающим панорамным видом. Квартира включает в себя: Большая оборудованная кухня Одна спальня с выходом на балкон Soucca Мастер-люкс с ванной комнатой Другая комната Ванная комната с ванной Квартира частично меблирована и расположена рядом с общественным транспортом, улицей Газа и ее услугами.