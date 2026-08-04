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Пентхаусы в Региональном совете Мате-Йехуда, Израиль

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$3,23 млн
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Параметры недвижимости в Региональном совете Мате-Йехуда, Израиль

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