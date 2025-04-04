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Квартиры в Jerusalem Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Motza, Израиль
Квартира 3 комнаты
Motza, Израиль
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Продается квартира в Иерусалиме в районе Рамат Моца 2 этаж с лифтом 3 шт. Мамад 65м2 с подв…
$643,261
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