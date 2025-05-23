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Пентхаусы в Jerusalem Subdistrict, Израиль

Иерусалим
7
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16 объектов найдено
Пентхаус 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 281 м²
Очень роскошная квартира, в самом сердце Иерусалима, субботний лифт, терраса (43 м2), сукка,…
$3,54 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 156 м²
5-комнатный пентхаус 156м2 с террасой 41м2 в новостройке Кирьят Хаёвель, Иерусалим Новый пр…
$1,74 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Мы рады представить вам наш новый эксклюзивный проект в престижном районе Арнона в Иерусалим…
$1,63 млн
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Пентхаус 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 220 м²
На продажу в Тальпиот Норд — 6-комнатный пентхаус площадью около 180 м² и балконом площадью …
$2,68 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
В самом сердце Байита, у подножия синагог, школ и магазинов: небольшое здание всего в 4 этаж…
$1,94 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 170 м²
С видом на Баку - Роскошный пентхаус, бутик-здание, лифт, терраса/сукка 60 м2, открытый вид …
$2,81 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Сдача за 32 месяца большого 5-комнатного пентхауса площадью 135 м², ВСП 2,97 м, мастер-люкс,…
$1,54 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Рамат Чарет, недалеко от Баит Веган и синагоги Жут Авот: 9-этажное здание с вестибюлем и лиф…
$1,18 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 167 м²
5-комнатный пентхаус 167м2 с террасой 44м2, 17-й Кирьят-Йовель, Иерусалим Эксклюзивный, вели…
$1,91 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Очень просторный пентхаус 120 м2, огромная терраса/сукка (75 м2), открытый вид, 2 парковочны…
$1,35 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 170 м²
На красивой пасторальной улице Каспи с панорамным видом на старый город. Отдельный вход, 2 с…
$2,61 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Кириат йовель ограничивает Рамат Чарет, новое здание после Тама 38, вестибюль и лифт, у подн…
$828,655
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 154 м²
Новый пентхаус 5 комнат 154м2 терраса 88м2 в новостройке Кириат Йовель Иерусалим Новый прое…
$2,19 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 156 м²
4-комнатный пентхаус 156м2 в новом проекте Кириат Хаёвель, Иерусалим Новый проект в Кирьят …
$1,74 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 115 м²
Небольшая тихая улица в центре Бакы - 5-комнатный пентхаус/дуплекс, террасы (15 м2) + балкон…
$1,32 млн
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 167 м²
5-комнатный пентхаус 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим Эксклюзивный, великол…
$1,91 млн
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Параметры недвижимости в Jerusalem Subdistrict, Израиль

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