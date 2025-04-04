Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Jerusalem Subdistrict
  4. Жилая

Жильё в Jerusalem Subdistrict, Израиль

2 объекта найдено
Коттедж 10 комнат в Motza, Израиль
Коттедж 10 комнат
Motza, Израиль
Число комнат 10
Площадь 264 м²
Продается коттедж с бассейном в Иерусалиме, в районе Рамат Моца! Тихий и уютный район, рядом…
$2,05 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Motza, Израиль
Квартира 3 комнаты
Motza, Израиль
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Продается квартира в Иерусалиме в районе Рамат Моца 2 этаж с лифтом 3 шт. Мамад 65м2 с подв…
$643,261
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Jerusalem Subdistrict, Израиль

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти