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Коттеджи в Иерусалим, Израиль

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7 объектов найдено
Коттедж 5 спален с A C, с реновацией, с Succah Balcony в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 спален с A C, с реновацией, с Succah Balcony
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Палообразный арабский стиль Пятиместный коттедж в самом сердце Бака Мордехай Хайехуди Св. Ве…
€3,69 млн
в месяц
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Коттедж 4 спальни с балконом, с A C, с реновацией в Иерусалим, Израиль
Коттедж 4 спальни с балконом, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Nachlaot / Nachlat Achim - Коттедж на продажу - RE / MAX Vision Exclusive Частный коттедж в …
€1,01 млн
в месяц
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Коттедж 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Коттедж 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новое на рынке!! 5 отремонтированный коттедж с террасами на Adam St, лучшей улице в Armon Ha…
€853,727
в месяц
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Коттедж 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Иерусалим, Израиль
Коттедж 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальный коттедж, архитектурный дизайн 2 входа, полностью доступны Очень легкий и яркий Бо…
€1,34 млн
в месяц
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Коттедж 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Гило, на улице Ицхар, Желательный Гиват Канада, 6 номера Corner Cottage, отдельный вход и па…
€1,07 млн
в месяц
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Коттедж 4 спальни с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Коттедж 4 спальни с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Новое на рынке! 5.5 Комната в пятиместном коттедже на Мордехай Элкачи, одной из лучших улиц …
€588,777
в месяц
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Коттедж 5 спален с балконом, с садом, с A C в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 спален с балконом, с садом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Ramot On Meir Gineo улица, 6 комнаты, на уровнях 2. включая ванную комнату, 3 ванные комнаты…
€1,15 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Иерусалим, Израиль

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