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Виллы с видом на море в Герцлии, Израиль

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1 объект найдено
Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Цена по запросу
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