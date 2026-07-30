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Пентхаусы в Гивате-Шмуэле, Израиль

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2 объекта найдено
Пентхаус 6 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 6
Площадь 178 м²
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключитель…
$2,82 млн
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Пентхаус 5 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 5
Площадь 168 м²
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключитель…
$2,82 млн
Оставить заявку
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