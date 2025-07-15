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Коттеджи в Ашкелоне, Израиль

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Ашкелон, Израиль
Коттедж 2 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 2
Площадь 110 м²
небольшой дом 2 комнаты 60 м2 жилой 50м2 сада исключительное расположение
$365,170
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Параметры недвижимости в Ашкелоне, Израиль

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