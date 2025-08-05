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Коттеджи в Южном округе, Израиль

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Коттедж 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 290 м²
???????? Продается - Отремонтированный дом в Неве Дкалим, Ашкелон Очаровательный дом на одн…
$646,070
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Коттедж 8 комнат в Ашдод, Израиль
Коттедж 8 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 8
Площадь 270 м²
Для продажи: Феноменальный коттедж Девять в Ашдоде - район Юд Зайин???? ✨ Роскошь – комфорт …
$2,04 млн
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Параметры недвижимости в Южном округе, Израиль

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