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Коттеджи в Центральном округе, Израиль

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3 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Раанана, Израиль
Коттедж 8 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 8
Площадь 345 м²
Очень красивый коттедж из 8 штук. Часть школы Билоу. Современный просторный и прозрачный. 4 …
$2,44 млн
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Коттедж 6 комнат в Нетания, Израиль
Коттедж 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Эта исключительная трехэтажная недвижимость в престижном районе Nat 600 в Нетании предлагает…
$3,93 млн
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Коттедж 7 комнат в Раанана, Израиль
Коттедж 7 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Хороший коттедж из 7 штук. с лифтом. Ренов. Большая терраса. Тихий район. 250 м2 на 240 м2 з…
$2,75 млн
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Параметры недвижимости в Центральном округе, Израиль

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