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Долгосрочная аренда пентхаусов в Центральном округе, Израиль

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Раанана, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Очень красивый пентхаус из 4 комнат с мамадой. и парковку. Полностью меблированный. доступны…
$3,989
в месяц
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