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Долгосрочная аренда пентхаусов в Нетании, Израиль

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Нетания, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 130 м²
В аренду: роскошный пентхаус в центре города, на тихой улице. Расположенная в новом 5-этажно…
$3,924
в месяц
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Пентхаус площадью 150 м2 с 3 террасами панорамный вид на море 150 м2. Лифт Шаббат
$3,008
в месяц
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