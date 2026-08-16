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Жилье в Ashkelon Subdistrict, Израиль

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Ашкелон
137
Ашдод
67
262 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 3
Площадь 100 м²
ВМС Ашкелона, rdj 3 штуки avec jardin de 50m2 pleine vue mer
$557,700
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
4-комнатная квартира площадью 95 м2 + 12 м2 терраса в Городском районе, с полным видом на мо…
$557,700
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Воспользуйтесь нашими возможностями, чтобы стать владельцем Ашдода. В самом сердце города Аш…
$970,060
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Ссылка: AS 1016 Район: Алеф, рядом со всеми удобствами и морем Большие 4,5 штуки с мамадой П…
$760,500
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Квартира 5 номеров на продажу - Rue Mapal HaTanur, Ашкелон Просторная недвижимость с открыты…
$672,620
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Квартира 3 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Именно в строящемся районе Агамим мы предлагаем превосходный проект, идеально подходящий для…
$535,730
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Доступна для продажи, красивая квартира на тихой маленькой улице в центре Ашдода. Квартира с…
$675,662
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 112 м²
Этот мини-пентхаус в Ашкелоне, расположенный в популярном районе Агамим, предлагает уникальн…
$760,162
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Коттедж 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Коттедж 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 290 м²
???????? Продается - Отремонтированный дом в Неве Дкалим, Ашкелон Очаровательный дом на одн…
$689,770
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Район Неве Адарим. 4 комнаты в недавнем здании, просторные и освещенные. Очень хороший проду…
$540,800
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Величественные 5 номеров трансформируются в 4 в Ашдоде «Мар», высокое положение, высокий эта…
$1,27 млн
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Вилла 6 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 6 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Редкая на рынке: превосходная независимая вилла, построенная на участке площадью 315 м2, пре…
$2,54 млн
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Коттедж 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Коттедж 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Коттедж 4,5 номеров расположен в центре, на 2 этажах с передним и задним садом. Жилая площад…
$672,620
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Вилла 7 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 7 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 7
Площадь 270 м²
Красивая современная вилла, предлагающая комфорт и элегантность, идеально расположена всего …
$2,54 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Близко к морю, Городской район, рядом с магазинами
$594,880
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Продается в очень популярном франкоязычном районе Юд Бет, красивая 4-комнатная квартира в от…
$831,480
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Редкая жемчужина!!! Квартира 5 номеров на продажу в Марине с потрясающим видом на Ашдодское …
$1,44 млн
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Квартира 3 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Превосходные 3 номера, идеально подходящие для инвестора, расположены в тихом месте в центре
$463,060
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 154 м²
Afridar 5 номеров рядом с морем, недавние и просторные инвестиции
$770,640
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 109 м²
4 шт новостройка цена немедленного входа превосходит всех конкурентов
$521,826
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 294 м²
Уровень сада в небольшом здании 180 м2 садового фасада без потери площади недавнее здание р…
$764,745
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Продается 5-комнатная квартира, переделанная в 4-х, в Ашдоде, в новом районе «МАР». Потолки …
$1,20 млн
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 162 м²
Garden Rez 5 номеров с 2 парковками и подвалом
$1,44 млн
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 147 м²
Роскошная квартира в очень популярной программе недвижимости в районе Юд-Алеф! С жилой площа…
$1,10 млн
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Вилла 7 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 7 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 7
Площадь 600 м²
Ссылка: AS 973 Район: Тет Вав Красивая новая вилла на 3 этажах 7 штук Площадь поверхности 40…
$4,90 млн
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 192 м²
Продается в пристани Ашдода, в престижной резиденции Sea Side, роскошная 5-комнатная квартир…
$1,79 млн
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 159 м²
Для продажи - Великолепная квартира 5 комнат в Башне Димри, Ашдод Расположенная в престижно…
$1,61 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 238 м²
Продается - 4-комнатная квартира на первом этаже в Ашдоде Расположенная в тихой и ухоженной…
$1,05 млн
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 250 м²
пентхаус на Барнеа 200м2 жилой с террасой 50м2 полностью переделанный большой потенциал
$734,755
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Для продажи – 5-комнатная квартира на первом этаже в Ашкелоне, Афридарский район ???? Адрес…
$758,747
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Типы недвижимости в Ashkelon Subdistrict

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Параметры недвижимости в Ashkelon Subdistrict, Израиль

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