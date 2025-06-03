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Квартиры в Ashkelon Subdistrict, Израиль

Ашкелон
18
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18 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 131 м²
В афридаре 4 комнаты рядом с магазинами с видом на открытое море
$528,092
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 116 м²
В Барнеа красивый 4-х комнатный современный тренажерный зал на верхнем этаже здания
$528,092
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Продается квартира 140 м2 5 штук Очень просторные комнаты 2 балкона Великолепный вид на горо…
$587,081
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 194 м²
В Барнеа просторный садовый уровень
$533,710
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 150 м²
В Неве Дкалим уровень сада из 4 комнат в тихом районе
$477,530
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Квартира 3 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Район Неот Ашкелон 3 отремонтированные комнаты, которые можно конфисковать
$334,271
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 93 м²
В районе Неот Ашкелон сдаются 4 комнаты 3800 шек под арест
$398,878
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 123 м²
В Барнеа просторная 4 комнатная квартира
$501,407
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 141 м²
Марина Дашкелон, роскошная 5-комнатная квартира с прекрасным видом на море
$983,150
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 108 м²
В Барнеа 4-комнатная квартира с видом на море, в очень хорошем состоянии
$519,665
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 151 м²
В Барнеа продается и переоборудована 5-комнатная квартира с видом на море
$786,520
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 131 м²
В Барнеа красивая просторная 5-комнатная квартира недалеко от моря
$547,755
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 154 м²
Афридар 5 комнат недалеко от моря, недавняя и просторная инвестиция
$640,452
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Красивая 4-комнатная квартира недалеко от моря с открытым видом на море
$474,721
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 131 м²
в Афридаре, в центре, все удобства, 5-комнатная квартира на нижнем этаже доступна сразу
$519,665
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Квартира 2 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 2 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 2
Площадь 59 м²
район Неве Дкаим новая светлая 2 комнатная квартира
$337,080
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 114 м²
красивая 4-комнатная квартира с видом на море, красивое здание
$514,047
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 136 м²
В Афридаре красивая 5-комнатная квартира с недавним видом на море, с просторным подвалом
$584,272
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Параметры недвижимости в Ashkelon Subdistrict, Израиль

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