  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коттедж

Долгосрочная аренда коттеджей в Ашдоде, Израиль

1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Ашдод, Израиль
Коттедж 8 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 8
Площадь 270 м²
Для аренды: Феноменальный коттедж Девять в Ашдоде - район Юд Зайин???? ✨ Роскошь – комфорт –…
$6,270
в месяц
