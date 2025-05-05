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Виллы с видом на горы в Северной Куте, Индонезия

Чангу
91
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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
$825,000
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
$595,000
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
$595,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
$640,000
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Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

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