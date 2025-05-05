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Виллы с видом на море в Северной Куте, Индонезия

Чангу
91
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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 7 комнат
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия Предлагаю…
$3,18 млн
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Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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