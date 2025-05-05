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Виллы с террасой в Северной Куте, Индонезия

Чангу
91
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5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 368 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия Предлагаются просторные све…
$823,092
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Вилла 1 комната в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла 1 комната
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
🏡 Премиальная вилла на Бали – Amara Villa Umalas 🏝 Продается односпальная вилла в элитном…
$270,000
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Виллы для ценителей высокого качества в закртом комплексе в центре самого туристического рай…
$355,000
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Вилла 7 комнат в Tibubeneng, Индонезия
Вилла 7 комнат
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия Предлагаю…
$3,18 млн
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Вилла 4 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
$864,415
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Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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