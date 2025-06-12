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Коммерческая недвижимость в Северной Куте, Индонезия

Чангу
3
3 объекта найдено
Коммерческое помещение в Чангу, Индонезия
Коммерческое помещение
Чангу, Индонезия
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ PREMIUM TENNIS & PADEL CLUB! Меня зoвут Леон, зад…
$299,000
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Агентство
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Коммерческое помещение в Чангу, Индонезия
Коммерческое помещение
Чангу, Индонезия
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ PREMIUM TENNIS & PADEL CLUB! Меня зoвут Леон, зад…
$549,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение в Чангу, Индонезия
Коммерческое помещение
Чангу, Индонезия
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ PREMIUM TENNIS & PADEL CLUB! Меня зoвут Леон, зад…
$79,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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