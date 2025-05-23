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Коммерческая недвижимость в Чангу, Индонезия

4 объекта найдено
🔥 ЭКСКЛЮЗИВ! Продажа ЭТАЖА в 5-отеле в Чангу (Бали) – 28 апартаментов в Чангу, Индонезия
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🔥 ЭКСКЛЮЗИВ! Продажа ЭТАЖА в 5-отеле в Чангу (Бали) – 28 апартаментов
Чангу, Индонезия
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
Этаж 3/4
📍 УНИКАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ – ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТОК У ПЛЯЖА БАТУ БОЛОНГ ✔ Последний доступный проект в…
$6,30 млн
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Коммерческое помещение в Чангу, Индонезия
Коммерческое помещение
Чангу, Индонезия
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ PREMIUM TENNIS & PADEL CLUB! Меня зoвут Леон, зад…
$549,000
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Коммерческое помещение в Чангу, Индонезия
Коммерческое помещение
Чангу, Индонезия
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ PREMIUM TENNIS & PADEL CLUB! Меня зoвут Леон, зад…
$299,000
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Коммерческое помещение в Чангу, Индонезия
Коммерческое помещение
Чангу, Индонезия
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ PREMIUM TENNIS & PADEL CLUB! Меня зoвут Леон, зад…
$79,000
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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