  2. Индонезия
  3. Северная Кута
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Северной Куте, Индонезия

🔥 ЭКСКЛЮЗИВ! Продажа ЭТАЖА в 5-отеле в Чангу (Бали) – 28 апартаментов в Чангу, Индонезия
🔥 ЭКСКЛЮЗИВ! Продажа ЭТАЖА в 5-отеле в Чангу (Бали) – 28 апартаментов
Чангу, Индонезия
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
Этаж 3/4
📍 УНИКАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ – ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТОК У ПЛЯЖА БАТУ БОЛОНГ ✔ Последний доступный проект в…
$6,30 млн
Отель 45 м² в Чангу, Индонезия
Отель 45 м²
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Price starts from; 43,000 USD Welcome to the ELLE Resort & Beach Club, a 5-star beachfront d…
$43,000
Отель 45 м² в Чангу, Индонезия
Отель 45 м²
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Цена начинается от; 43 000 USDДобро пожаловать в ELLE Resort & Beach Club, 5-звездочный пляж…
$43,000
Продажа готового отеля из 10 вилл в Чангу 🏝 в Kerobokan Kelod, Индонезия
Продажа готового отеля из 10 вилл в Чангу 🏝
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из 10 отдельных односпальных вилл в лучшем районе Бали 🏝…
$2,70 млн
Modern Tropical Living Complex in Umalas – A Secure Retreat with Timeless Design в Kerobokan Kelod, Индонезия
Modern Tropical Living Complex in Umalas – A Secure Retreat with Timeless Design
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Nestled in Umalas, one of Bali’s most balanced and desirable areas between Seminyak and Bera…
$1,99 млн
