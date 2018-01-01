Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Бату Болонг, Бадунг, Индонезия

Новый комплекс современных таунхаусов предлагает дома с личными бассейнами и парковками. На выбор есть 3 варианта интерьера. Управляющая компания будет курировать следующие моменты:
- уход за домом и территорией
- уплата налогов
- предоставление отчётов по доходности
- обслуживание гостей, консьерж-сервис
- охрана 24/7
- заполняемость 80-90%
Особенности квартир
1 этаж - коридор, гостиная, кухня, ванная комната, терраса.
2 этаж - коридор, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона.
Удобства и оснащение в доме
- сантехника Grohe
- системы вентиляции и кондиционирования Daikin
- матрасы (США) King Koil
- мебель Teak Wood
- австрийская фурнитура Blum
Преимущества
- В случае нарушения сроков строительства, предоставляется компенсация в размере 1% в месяц от суммы средств внесенных инвестором
- Высокий доход от сдачи недвижимости в аренду
- 12% прибыли гарантированы по договору
- окупаемость 5-6 лет
- прибыль от 13 до 20 % (10% отчисляются управляющей компании)
- швейцарская страховка - 1 год (с возможностью продления)
- гарантия на строительство - 5 лет
Расположение и объекты поблизости
До местного пляжа всего 1 минута. До аэропорта можно доехать за 35 минут. В районе находятся Atlas Beach Club, Tamora Gallery, спортзал Body Factory Bali, Montessori School Bali.