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Таунхаусы с бассейном в Южной Куте, Индонезия

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3 объекта найдено
Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Площадь 165 м²
Погрузитесь в роскошную жизнь в Улувату, одном из самых живописных уголков Бали, где располо…
$285,559
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Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Площадь 140 м²
Жилой комплекс премиум-класса из 10 современных таунхаусов, созданных в архитектурном стиле,…
$266,522
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Площадь 50 м²
Таунхаусы в комплексе представляют собой уникальную возможность жить в эпическом месте, окру…
$190,372
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Агентство
Hayat
Языки общения
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Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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