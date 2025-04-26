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Квартиры с бассейном в Гианьяре, Индонезия

Убуд
29
Убуд
28
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10 объектов найдено
Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 66 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс на Бали, сочетающий роскошь, комфорт и инноваци…
$160,199
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 23 м²
Представляем вашему вниманию уникальные апартаменты в проекте - жилом комплексе с самой разн…
$56,921
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 50 м²
Эксклюзивный комплекс из 27 апартаментов, расположенный в сердце джунглей Убуда на Бали. Эт…
$82,812
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Студия 1 комната в Убуд, Индонезия
Студия 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
🏰 Комплекс аппартаментов в центральной локации культурной столицы Бали - УБУД.   🔴Чем …
$85,000
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 39 м²
Проект в Убуде представляет собой современный комплекс из семи апарт-комплексов, расположенн…
$113,081
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 80 м²
Уникальная часть жилого комплекса на Бали, включающая 33 квартиры и 7 пентхаусов, который уж…
$180,854
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 28 м²
Комплекс на Бали, расположенный в живописном районе Убуд, специально создан для цифровых коч…
$93,093
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 47 м²
Апартаменты в легендарном комплексе на Бали, который стал символом инновационного подхода и …
$106,252
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 55 м²
Комплекс апартаментов на прекрасном острове Бали, в районе Убуд. Всего 28 апартаментов. Комп…
$99,946
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 34 м²
Уникальный комплекс апартаментов расположен в самом центре культурной и природной столицы Ба…
$96,435
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Типы недвижимости в Гианьяре

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Гианьяре, Индонезия

с садом
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