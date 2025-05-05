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Квартиры-студии с видом на море в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
52
Чангу
30
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23 объекта найдено
Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 2/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$110,000
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Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 3/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$121,000
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющий в себе инновационный дизайн…
$324,000
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Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Площадь 31 м²
Этаж 1/4
Уникальный проект в районе Букит на острове Бали, предлагающий гармоничное сочетание роскоши…
$93,000
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Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$180,000
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Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 3/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$121,000
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Апартаменты с видом на океан!Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющи…
$371,250
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/4
Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющий в себе инновационный дизайн…
$371,250
Оставить заявку
Студия в Кутух, Индонезия
Студия
Кутух, Индонезия
Площадь 31 м²
Этаж 2/4
Уникальный проект в районе Букит на острове Бали, предлагающий гармоничное сочетание роскоши…
$93,000
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Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 1/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$121,000
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/4
Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющий в себе инновационный дизайн…
$272,250
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Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 2/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$110,000
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющий в себе инновационный дизайн…
$410,400
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Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 3/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$121,000
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с видом на океан!Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющи…
$371,250
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Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 1/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$110,000
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющий в себе инновационный дизайн…
$256,500
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с видом на океан!Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющи…
$272,250
Оставить заявку
Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 1/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$110,000
Оставить заявку
Студия в Печату, Индонезия
Студия
Печату, Индонезия
Площадь 33 м²
Этаж 2/3
Инновационное пространство с не имеющей аналогов концепцией на Бали, которая направлена на п…
$110,000
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Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющий в себе инновационный дизайн…
$256,500
Оставить заявку
Студия в Pererenan, Индонезия
Студия
Pererenan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Роскошный комплекс на берегу океана в Сесехе, Бали, объединяющий в себе инновационный дизайн…
$324,000
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Студия 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Студия 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
$270,000
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Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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