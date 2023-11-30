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Коммерческая недвижимость в медье Зала, Венгрия

Keszthelyi jaras
15
Хевиз
7
Zalaegerszegi jaras
5
Залаэгерсег
5
28 объектов найдено
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 706 м²
€730,660
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 758 м²
€1,38 млн
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Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 900 м²
€1,11 млн
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Коммерческая в Базакереттье, Венгрия
Коммерческая
Базакереттье, Венгрия
Площадь 96 м²
€15,889
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Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хевиз, Венгрия
Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хевиз, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Мини-отель на термальном курорте Хевиз! Предлагается …
€609,000
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Коммерческая в Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
Площадь 28 м²
€74,129
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Коммерческая в Kisgoerbo, Венгрия
Коммерческая
Kisgoerbo, Венгрия
Площадь 1 250 м²
€156,760
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 492 м²
€988,500
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Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 48 м²
€199,472
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 36 м²
€50,216
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 56 м²
€79,443
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 260 м²
€449,024
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 68 м²
€99,868
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Коммерческая 10 ванных в Пака, Венгрия
Коммерческая 10 ванных
Пака, Венгрия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 350 м²
€139,026
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Ресторан, кафе в Хевиз, Венгрия
Ресторан, кафе
Хевиз, Венгрия
Площадь 160 м²
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ! Во всемирно известном курортном городе Хевиз, в популярном …
€360,000
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Инвестиционная в Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
Площадь 410 м²
€162,942
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Коммерческая с Инвестиции, с Nedvizhimost dlya zhizni i raboty в Кестхей, Венгрия
Коммерческая с Инвестиции, с Nedvizhimost dlya zhizni i raboty
Кестхей, Венгрия
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Отличное вложение! В курортном городе на северном берегу Балатона - Кестхее, в самом оживлен…
€215,000
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Коммерческая в Летенье, Венгрия
Коммерческая
Летенье, Венгрия
Площадь 955 м²
€157,686
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Коммерческая 6 спален в Хевиз, Венгрия
Коммерческая 6 спален
Хевиз, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Отличная возможность инвестирования! Действующий, популярный ресторан, с отличной локацией. …
€400,000
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Коммерческая в Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
Площадь 4 445 м²
€1,02 млн
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Инвестиционная в Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
Площадь 300 м²
€170,826
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 100 м²
€70,696
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 170 м²
€207,619
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Инвестиционная в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 379 м²
€136,661
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Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 3 511 м²
€2,13 млн
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Коммерческая в Cserszegtomaj, Венгрия
Коммерческая
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 850 м²
€520,362
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Коммерческая в Заласентгрот, Венгрия
Коммерческая
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 600 м²
€840,990
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Коммерческая медицинский центр, с kommercheskaya nedvizhimos, с vengriya в Хевиз, Венгрия
Коммерческая медицинский центр, с kommercheskaya nedvizhimos, с vengriya
Хевиз, Венгрия
Площадь 1 825 м²
Количество этажей 5
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Предлагается к продаже комплекс зданий в Хевизе – городе на юго-зап…
€2,15 млн
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Типы недвижимости в медье Зала

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