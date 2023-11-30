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Realting.com
Венгрия
Коммерческая
медье Зала
Коммерческая недвижимость в медье Зала, Венгрия
Keszthelyi jaras
15
Хевиз
7
Zalaegerszegi jaras
5
Залаэгерсег
5
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28 объектов найдено
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Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
706 м²
€730,660
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Коммерческая
Хевиз, Венгрия
758 м²
€1,38 млн
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Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
900 м²
€1,11 млн
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Коммерческая
Базакереттье, Венгрия
96 м²
€15,889
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Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хевиз, Венгрия
10
8
435 м²
3
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Мини-отель на термальном курорте Хевиз! Предлагается …
€609,000
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Коммерческая
Кестхей, Венгрия
28 м²
€74,129
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Коммерческая
Kisgoerbo, Венгрия
1 250 м²
€156,760
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Коммерческая
Хевиз, Венгрия
492 м²
€988,500
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Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
48 м²
€199,472
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Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
36 м²
€50,216
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Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
56 м²
€79,443
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Коммерческая
Хевиз, Венгрия
260 м²
€449,024
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Коммерческая
Хевиз, Венгрия
68 м²
€99,868
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Коммерческая 10 ванных
Пака, Венгрия
10
350 м²
€139,026
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Ресторан, кафе
Хевиз, Венгрия
160 м²
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ! Во всемирно известном курортном городе Хевиз, в популярном …
€360,000
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Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
410 м²
€162,942
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Коммерческая с Инвестиции, с Nedvizhimost dlya zhizni i raboty
Кестхей, Венгрия
260 м²
3
Отличное вложение! В курортном городе на северном берегу Балатона - Кестхее, в самом оживлен…
€215,000
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Коммерческая
Летенье, Венгрия
955 м²
€157,686
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Коммерческая 6 спален
Хевиз, Венгрия
10
6
550 м²
3
Отличная возможность инвестирования! Действующий, популярный ресторан, с отличной локацией. …
€400,000
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Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
4 445 м²
€1,02 млн
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Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
300 м²
€170,826
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Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
100 м²
€70,696
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Коммерческая
Хевиз, Венгрия
170 м²
€207,619
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Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
379 м²
€136,661
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Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
3 511 м²
€2,13 млн
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Коммерческая
Cserszegtomaj, Венгрия
850 м²
€520,362
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Коммерческая
Заласентгрот, Венгрия
600 м²
€840,990
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Коммерческая медицинский центр, с kommercheskaya nedvizhimos, с vengriya
Хевиз, Венгрия
1 825 м²
5
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Предлагается к продаже комплекс зданий в Хевизе – городе на юго-зап…
€2,15 млн
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