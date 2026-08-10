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Коммерческая недвижимость в медье Зала, Венгрия

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Keszthelyi jaras
5
Хевиз
5
6 объектов найдено
Отель в Хевиз, Венгрия
Отель
Хевиз, Венгрия
Количество этажей 3
Продаётся полностью укомплектованный отель в курортном городе Хевиз, известном своим уникаль…
$3,01 млн
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Отель 435 м² в Хевиз, Венгрия
Отель 435 м²
Хевиз, Венгрия
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Мини-отель на термальном курорте Хевиз! Предлагается …
$494,193
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Трехэтажный дом в Хевизе с рестораном и апартаментами – отличная инвестиционная возможность! в Хевиз, Венгрия
Трехэтажный дом в Хевизе с рестораном и апартаментами – отличная инвестиционная возможность!
Хевиз, Венгрия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
В Хевизе, всего в десяти минутах ходьбы от знаменитого термального озера, предлагается на пр…
$464,764
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TekceTekce
Коммерческое помещение 1 800 м² в Надьлендьель, Венгрия
Коммерческое помещение 1 800 м²
Надьлендьель, Венгрия
Площадь 1 800 м²
Для предпринимателей, желающих эмигрировать со своим деревообрабатывающим бизнесом из-за эко…
$846,750
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НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА В ХЕВИЗЕ! в Хевиз, Венгрия
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА В ХЕВИЗЕ!
Хевиз, Венгрия
Число комнат 11
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
На одной из самых популярных улиц курортного города Хевиз, всего в 10 минутах пешком от знам…
$1,34 млн
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Ресторан, кафе 160 м² в Хевиз, Венгрия
Ресторан, кафе 160 м²
Хевиз, Венгрия
Площадь 160 м²
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ! Во всемирно известном курортном городе Хевиз, в популярном …
$359,355
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Типы недвижимости в медье Зала

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