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Коммерческая недвижимость в Keszthelyi jaras, Венгрия

Хевиз
8
22 объекта найдено
Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 758 м²
€1,38 млн
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Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 900 м²
€1,11 млн
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Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хевиз, Венгрия
Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хевиз, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Мини-отель на термальном курорте Хевиз! Предлагается …
€609,000
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Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 1 900 м²
€1,25 млн
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Коммерческая в Балатондьёрёк, Венгрия
Коммерческая
Балатондьёрёк, Венгрия
Площадь 1 414 м²
€4,18 млн
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 90 м²
€101,770
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Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 48 м²
€199,046
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Коммерческая в Балатондьёрёк, Венгрия
Коммерческая
Балатондьёрёк, Венгрия
Площадь 75 м²
€222,849
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 260 м²
€448,064
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 400 м²
€1,03 млн
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 68 м²
€99,654
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Коммерческая в Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
Площадь 36 м²
€48,516
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Коммерческая в Vonyarcvashegy, Венгрия
Коммерческая
Vonyarcvashegy, Венгрия
Площадь 48 м²
€118,011
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Ресторан, кафе в Хевиз, Венгрия
Ресторан, кафе
Хевиз, Венгрия
Площадь 160 м²
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ! Во всемирно известном курортном городе Хевиз, в популярном …
€360,000
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Инвестиционная в Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
Площадь 410 м²
€162,594
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Коммерческая с Инвестиции, с Nedvizhimost dlya zhizni i raboty в Кестхей, Венгрия
Коммерческая с Инвестиции, с Nedvizhimost dlya zhizni i raboty
Кестхей, Венгрия
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Отличное вложение! В курортном городе на северном берегу Балатона - Кестхее, в самом оживлен…
€215,000
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Коммерческая 6 спален в Хевиз, Венгрия
Коммерческая 6 спален
Хевиз, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Отличная возможность инвестирования! Действующий, популярный ресторан, с отличной локацией. …
€400,000
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Инвестиционная в Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
Площадь 300 м²
€170,461
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 170 м²
€207,176
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Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 3 511 м²
€2,12 млн
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Коммерческая в Cserszegtomaj, Венгрия
Коммерческая
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 850 м²
€519,250
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Коммерческая медицинский центр, с kommercheskaya nedvizhimos, с vengriya в Хевиз, Венгрия
Коммерческая медицинский центр, с kommercheskaya nedvizhimos, с vengriya
Хевиз, Венгрия
Площадь 1 825 м²
Количество этажей 5
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Предлагается к продаже комплекс зданий в Хевизе – городе на юго-зап…
€2,15 млн
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