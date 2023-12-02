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Коммерческая недвижимость в Хевиз, Венгрия

10 объектов найдено
Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 758 м²
€1,39 млн
в месяц
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Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хевиз, Венгрия
Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хевиз, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Мини-отель на термальном курорте Хевиз! Предлагается …
€609,000
в месяц
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 492 м²
€988,500
в месяц
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 90 м²
€102,474
в месяц
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 260 м²
€452,358
в месяц
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 68 м²
€99,846
в месяц
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Ресторан, кафе в Хевиз, Венгрия
Ресторан, кафе
Хевиз, Венгрия
Площадь 160 м²
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ! Во всемирно известном курортном городе Хевиз, в популярном …
€360,000
в месяц
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Коммерческая 6 спален в Хевиз, Венгрия
Коммерческая 6 спален
Хевиз, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Отличная возможность инвестирования! Действующий, популярный ресторан, с отличной локацией. …
€400,000
в месяц
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 170 м²
€207,575
в месяц
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Коммерческая медицинский центр, с kommercheskaya nedvizhimos, с vengriya в Хевиз, Венгрия
Коммерческая медицинский центр, с kommercheskaya nedvizhimos, с vengriya
Хевиз, Венгрия
Площадь 1 825 м²
Количество этажей 5
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Предлагается к продаже комплекс зданий в Хевизе – городе на юго-зап…
€2,15 млн
в месяц
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