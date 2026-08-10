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Отели в медье Зала, Венгрия

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Keszthelyi jaras
3
Хевиз
3
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3 объекта найдено
Отель в Хевиз, Венгрия
Отель
Хевиз, Венгрия
Количество этажей 3
Продаётся полностью укомплектованный отель в курортном городе Хевиз, известном своим уникаль…
$3,01 млн
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Отель 435 м² в Хевиз, Венгрия
Отель 435 м²
Хевиз, Венгрия
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Мини-отель на термальном курорте Хевиз! Предлагается …
$494,193
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НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА В ХЕВИЗЕ! в Хевиз, Венгрия
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА В ХЕВИЗЕ!
Хевиз, Венгрия
Число комнат 11
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
На одной из самых популярных улиц курортного города Хевиз, всего в 10 минутах пешком от знам…
$1,34 млн
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Типы недвижимости в медье Зала

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