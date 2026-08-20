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Виллы в Западно-Задунайском крае, Венгрия

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7 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Хевиз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Данный привлекательный дом на одну семью в 8380 Hévíz сочетает в себе современный комфорт, в…
$474,009
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Вилла 6 комнат в Osli, Венгрия
Вилла 6 комнат
Osli, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 225 м²
Описание объекта Продаётся венгерская компания (Kft), владеющая парковым участком площадью о…
$3,60 млн
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Вилла 4 комнаты в Фарад, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Фарад, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
В небольшом поселке Farád, всего в 3 минутах езды от Csorna и примерно в 35 минутах от Győr,…
$225,670
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Вилла 3 комнаты в Tanakajd, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Tanakajd, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Описание объекта Предлагается к продаже уникальная бывшая мельница, построенная в 1889 году,…
$292,667
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Вилла 6 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Вилла 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Данный объект площадью около 487 гектаров выставлен на продажу в медье Зала (северо-запад Ве…
$5,03 млн
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Вилла 8 комнат в Балатондьёрёк, Венгрия
Вилла 8 комнат
Балатондьёрёк, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНЫЙ ДОМ С  ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА БАЛАТОН С ДВУХ ТЕРРАС! Если вы мечтаете жить или отд…
$1,45 млн
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Kisbajcs, Венгрия
Вилла 5 комнат
Kisbajcs, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен односемейный дом, расположенный в 9062 Кисбайч, в северо-восточной част…
$405,976
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Параметры недвижимости в Западно-Задунайском крае, Венгрия

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