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Виллы в Задунайский край, Венгрия

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10 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
В Поланах, в 25 минутах езды от Капосвара, в деревне с населением около 200 человек, Сомоги,…
€140,000
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Вилла 3 комнаты в Polany, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Polany, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
В деревеньке Поланы (по-немецки Polern), расположенной в 25 минутах езды от Капосвара, с нас…
€146,000
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Вилла в Балатональмади, Венгрия
Вилла
Балатональмади, Венгрия
Площадь 190 м²
На продажу выставлен дом для одной семьи общей площадью около 190 кв. м. Он расположен в Бал…
€320,000
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Вилла 16 комнат в Будапешт, Венгрия
Вилла 16 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 16
Площадь 780 м²
Количество этажей 3
В 1025 Будапешт, на Розадомбе («Розовый холм») выставлена на продажу высококачественная вилл…
€2,00 млн
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Вилла 5 комнат в Kisbajcs, Венгрия
Вилла 5 комнат
Kisbajcs, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен односемейный дом, расположенный в 9062 Кисбайч, в северо-восточной част…
€350,000
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Вилла 7 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Вилла 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 380 м²
Мы рады представить вашему вниманию великолепную виллу, которая по внутреннему убранству мож…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Вилла 5 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Мы рады представить вашему вниманию дом в Бадачоньтомай с двумя земельными участками (692 м²…
€699,000
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Вилла 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Вилла 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Данный уютный особняк на продажу расположен на очаровательном участке в Budaliget, в 3 минут…
€880,000
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Вилла 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Вилла 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Мы рады представить вашему вниманию превосходную виллу в очень престижном и спокойном 2-м ра…
Цена по запросу
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Вилла 12 комнат с Spalni в Будапешт, Венгрия
Вилла 12 комнат с Spalni
Будапешт, Венгрия
Комнаты 12
Площадь 1 124 м²
Количество этажей 3
Продается участок площадью около 2874 м2 с двумя виллами, в 12-м районе Будапешта. Более по…
€4,45 млн
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Параметры недвижимости в Задунайский край, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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