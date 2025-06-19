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Виллы с видом на горы в Венгрии

Задунайский край
6
Западно-Задунайский край
4
Центральная Венгрия
4
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 5 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
В районе Месселия города Помаз можно заказть от владельца строительсво  роскошного семейного…
$687,231
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Параметры недвижимости в Венгрии

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