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Инвестиционная недвижимость в Задунайский край, Венгрия

Центрально-Задунайский край
6
Южно-Задунайский край
6
Западно-Задунайский край
4
Инвестиционная В архив
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16 объектов найдено
Инвестиционная в Комло, Венгрия
Инвестиционная
Комло, Венгрия
Площадь 908 м²
€656,081
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Инвестиционная в Szekszardi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 999 м²
€144,148
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Инвестиционная в Папа, Венгрия
Инвестиционная
Папа, Венгрия
Площадь 550 м²
€131,216
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 800 м²
€367,405
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Инвестиционная в Паннонхальма, Венгрия
Инвестиционная
Паннонхальма, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€524,865
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Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 800 м²
€1,05 млн
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Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 90 м²
€1,29 млн
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Инвестиционная в Эрчи, Венгрия
Инвестиционная
Эрчи, Венгрия
Площадь 2 100 м²
€65,346
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Инвестиционная в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 145 м²
-
€18,438
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Инвестиционная в Шиклош, Венгрия
Инвестиционная
Шиклош, Венгрия
Площадь 44 921 м²
РАЗВИТИЕ SIKLÓS С ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ( Может быть изменен по любому другому запросу …
€2,34 млн
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Инвестиционная в Tatabanyai jaras, Венгрия
Инвестиционная
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 450 м²
€117,677
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Инвестиционная в Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
Площадь 410 м²
€163,304
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Инвестиционная в Balatonfenyves, Венгрия
Инвестиционная
Balatonfenyves, Венгрия
Площадь 440 м²
€1,02 млн
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Инвестиционная в Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
Площадь 300 м²
€171,206
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Инвестиционная в Шюмег, Венгрия
Инвестиционная
Шюмег, Венгрия
Площадь 80 м²
€252,594
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Инвестиционная в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 379 м²
€136,964
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