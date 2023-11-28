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Коммерческая недвижимость в Задунайский край, Венгрия

Soproni jaras
17
Tapolcai jaras
17
Печ
17
Szekszardi jaras
15
Сексард
14
Хевиз
14
Шопрон
13
Gyori jaras
12
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413 объектов найдено
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 350 м²
€589,697
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Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 22 м²
€28,568
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 81 м²
€117,939
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Коммерческая в Zalakaros, Венгрия
Коммерческая
Zalakaros, Венгрия
Площадь 36 м²
€69,427
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€141,527
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Коммерческая 1 ванная в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szekszardi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 349 м²
€157,253
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 21 м²
€44,351
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Коммерческая в Силь, Венгрия
Коммерческая
Силь, Венгрия
Площадь 350 м²
€385,000
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 123 м²
€1,10 млн
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Коммерческая в Лебень, Венгрия
Коммерческая
Лебень, Венгрия
Площадь 225 000 м²
€2,62 млн
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Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 6 м²
€10,235
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Коммерческая в Польгарди, Венгрия
Коммерческая
Польгарди, Венгрия
Площадь 180 м²
€68,232
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 198 м²
€433,276
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Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 758 м²
€1,36 млн
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Коммерческая в Zalacsany, Венгрия
Коммерческая
Zalacsany, Венгрия
Площадь 726 м²
€181,078
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Коммерческая в Силь, Венгрия
Коммерческая
Силь, Венгрия
Площадь 360 м²
€495,000
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Коммерческая в Cseteny, Венгрия
Коммерческая
Cseteny, Венгрия
Площадь 65 м²
€78,703
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 102 м²
€26,209
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Коммерческая в Берзенце, Венгрия
Коммерческая
Берзенце, Венгрия
Площадь 440 м²
€104,835
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 25 м²
€79,937
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 514 м²
€442,928
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 22 м²
€31,229
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 062 м²
€885,856
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Коммерческая 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€170,357
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Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 610 м²
€314,243
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 98 м²
€51,962
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Коммерческая в Сань, Венгрия
Коммерческая
Сань, Венгрия
Площадь 899 м²
€178,192
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Коммерческая в Марцали, Венгрия
Коммерческая
Марцали, Венгрия
Площадь 690 м²
€144,075
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Коммерческая в Варпалота, Венгрия
Коммерческая
Варпалота, Венгрия
Площадь 260 м²
€366,923
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 942 м²
€524,602
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Типы недвижимости в Задунайский край

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