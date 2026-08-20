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Коммерческая недвижимость в Задунайском крае, Венгрия

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Западно-Задунайский край
12
Keszthelyi jaras
5
Хевиз
5
14 объектов найдено
Отель 435 м² в Хевиз, Венгрия
Отель 435 м²
Хевиз, Венгрия
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Мини-отель на термальном курорте Хевиз! Предлагается …
$494,193
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Отель 225 м² в Osli, Венгрия
Отель 225 м²
Osli, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 225 м²
Данный парк отдыха и мероприятий расположен в одном из самых живописных уголков Западной Вен…
$3,60 млн
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Коммерческое помещение 879 м² в Balogunyom, Венгрия
Коммерческое помещение 879 м²
Balogunyom, Венгрия
Площадь 879 м²
Современный производственный объект с полной инфраструктурой и широкими возможностями исполь…
$761,995
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Магазин 3 952 м² в Чорна, Венгрия
Магазин 3 952 м²
Чорна, Венгрия
Площадь 3 952 м²
Количество этажей 2
Общая информация Предлагается к продаже действующий торговый центр в Западной Венгрии. Прода…
$3,48 млн
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Отель в Хевиз, Венгрия
Отель
Хевиз, Венгрия
Количество этажей 3
Продаётся полностью укомплектованный отель в курортном городе Хевиз, известном своим уникаль…
$3,01 млн
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Коммерческое помещение 4 177 м² в Чорна, Венгрия
Коммерческое помещение 4 177 м²
Чорна, Венгрия
Площадь 4 177 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже разнообразный портфель недвижимости в Западной Венгрии, недалеко от г…
$6,71 млн
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TekceTekce
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА В ХЕВИЗЕ! в Хевиз, Венгрия
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА В ХЕВИЗЕ!
Хевиз, Венгрия
Число комнат 11
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
На одной из самых популярных улиц курортного города Хевиз, всего в 10 минутах пешком от знам…
$1,34 млн
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Коммерческое помещение 1 800 м² в Надьлендьель, Венгрия
Коммерческое помещение 1 800 м²
Надьлендьель, Венгрия
Площадь 1 800 м²
Для предпринимателей, желающих эмигрировать со своим деревообрабатывающим бизнесом из-за эко…
$846,750
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Коммерческое помещение в Tardos, Венгрия
Коммерческое помещение
Tardos, Венгрия
Проект MGC подразумевает создание сообщества для людей всех возрастов и национальностей, осо…
$1,03 млн
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Коммерческое помещение 1 886 000 м² в Шопронкёвешд, Венгрия
Коммерческое помещение 1 886 000 м²
Шопронкёвешд, Венгрия
Площадь 1 886 000 м²
Данные песчаные и гравийные карьеры расположены в округе Зала, в 10 км от съезда с автомагис…
$24,94 млн
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Трехэтажный дом в Хевизе с рестораном и апартаментами – отличная инвестиционная возможность! в Хевиз, Венгрия
Трехэтажный дом в Хевизе с рестораном и апартаментами – отличная инвестиционная возможность!
Хевиз, Венгрия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
В Хевизе, всего в десяти минутах ходьбы от знаменитого термального озера, предлагается на пр…
$464,764
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Отель 2 437 м² в Monoszlo, Венгрия
Отель 2 437 м²
Monoszlo, Венгрия
Площадь 2 437 м²
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…
$6,38 млн
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Ресторан, кафе 160 м² в Хевиз, Венгрия
Ресторан, кафе 160 м²
Хевиз, Венгрия
Площадь 160 м²
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ! Во всемирно известном курортном городе Хевиз, в популярном …
$359,355
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Отель 860 м² в Шопрон, Венгрия
Отель 860 м²
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
$1,28 млн
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