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Realting.com
Венгрия
Коммерческая
Западно-Задунайский край
Коммерческая недвижимость в Западно-Задунайский край, Венгрия
Keszthelyi jaras
15
Soproni jaras
7
Хевиз
7
Zalaegerszegi jaras
5
Залаэгерсег
5
Шопрон
4
Csornai jaras
3
Gyori jaras
3
Koermendi jaras
3
Дьёр
3
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48 объектов найдено
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Коммерческая
Силь, Венгрия
350 м²
€385,000
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Коммерческая
Лебень, Венгрия
225 000 м²
€2,66 млн
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Коммерческая
Фертёд, Венгрия
94 м²
€166,059
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Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
706 м²
€730,660
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Коммерческая
Хевиз, Венгрия
758 м²
€1,38 млн
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Коммерческая
Силь, Венгрия
360 м²
€495,000
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Коммерческая
Сань, Венгрия
899 м²
€180,407
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Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
900 м²
€1,11 млн
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Коммерческая
Egyhazasfalu, Венгрия
349 м²
€179,344
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Коммерческая
Базакереттье, Венгрия
96 м²
€15,889
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Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хевиз, Венгрия
10
8
435 м²
3
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Мини-отель на термальном курорте Хевиз! Предлагается …
€609,000
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Коммерческая
Кестхей, Венгрия
28 м²
€74,129
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Коммерческая
Kisgoerbo, Венгрия
1 250 м²
€156,760
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Коммерческая
Nemeskeresztur, Венгрия
100 м²
€106,012
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Коммерческая
Varbalog, Венгрия
320 м²
€422,454
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Коммерческая
Шопрон, Венгрия
29 м²
€39,588
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Коммерческая
Хевиз, Венгрия
492 м²
€988,500
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Коммерческая
Szakony, Венгрия
15 м²
€4,52 млн
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Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
650 м²
€604,461
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Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
48 м²
€199,472
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Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
36 м²
€50,216
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Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
56 м²
€79,443
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Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
128 м²
€103,594
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Коммерческая
Шопрон, Венгрия
543 м²
€603,127
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Коммерческая
Шарвар, Венгрия
336 м²
€664,236
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Отель
Шопрон, Венгрия
860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
€1,10 млн
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Коммерческая
Хевиз, Венгрия
260 м²
€449,024
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Коммерческая
Хевиз, Венгрия
68 м²
€99,868
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Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
1 000 м²
€630,742
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Коммерческая 10 ванных
Пака, Венгрия
10
350 м²
€139,026
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Типы недвижимости в Западно-Задунайский край
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