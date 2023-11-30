Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Коммерческая
  4. Западно-Задунайский край

Коммерческая недвижимость в Западно-Задунайский край, Венгрия

Keszthelyi jaras
15
Soproni jaras
7
Хевиз
7
Zalaegerszegi jaras
5
Залаэгерсег
5
Шопрон
4
Csornai jaras
3
Gyori jaras
3
Показать больше
48 объектов найдено
Коммерческая в Силь, Венгрия
Коммерческая
Силь, Венгрия
Площадь 350 м²
€385,000
Оставить заявку
Коммерческая в Лебень, Венгрия
Коммерческая
Лебень, Венгрия
Площадь 225 000 м²
€2,66 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Фертёд, Венгрия
Коммерческая
Фертёд, Венгрия
Площадь 94 м²
€166,059
Оставить заявку
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 706 м²
€730,660
Оставить заявку
Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 758 м²
€1,38 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Силь, Венгрия
Коммерческая
Силь, Венгрия
Площадь 360 м²
€495,000
Оставить заявку
Коммерческая в Сань, Венгрия
Коммерческая
Сань, Венгрия
Площадь 899 м²
€180,407
Оставить заявку
Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 900 м²
€1,11 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Egyhazasfalu, Венгрия
Коммерческая
Egyhazasfalu, Венгрия
Площадь 349 м²
€179,344
Оставить заявку
Коммерческая в Базакереттье, Венгрия
Коммерческая
Базакереттье, Венгрия
Площадь 96 м²
€15,889
Оставить заявку
Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хевиз, Венгрия
Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хевиз, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Мини-отель на термальном курорте Хевиз! Предлагается …
€609,000
Оставить заявку
Коммерческая в Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
Площадь 28 м²
€74,129
Оставить заявку
Коммерческая в Kisgoerbo, Венгрия
Коммерческая
Kisgoerbo, Венгрия
Площадь 1 250 м²
€156,760
Оставить заявку
Коммерческая в Nemeskeresztur, Венгрия
Коммерческая
Nemeskeresztur, Венгрия
Площадь 100 м²
€106,012
Оставить заявку
Коммерческая в Varbalog, Венгрия
Коммерческая
Varbalog, Венгрия
Площадь 320 м²
€422,454
Оставить заявку
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 29 м²
€39,588
Оставить заявку
Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 492 м²
€988,500
Оставить заявку
Коммерческая в Szakony, Венгрия
Коммерческая
Szakony, Венгрия
Площадь 15 м²
€4,52 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 650 м²
€604,461
Оставить заявку
Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 48 м²
€199,472
Оставить заявку
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 36 м²
€50,216
Оставить заявку
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 56 м²
€79,443
Оставить заявку
Коммерческая в Кёрменд, Венгрия
Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
Площадь 128 м²
€103,594
Оставить заявку
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 543 м²
€603,127
Оставить заявку
Коммерческая в Шарвар, Венгрия
Коммерческая
Шарвар, Венгрия
Площадь 336 м²
€664,236
Оставить заявку
Отель в Шопрон, Венгрия
Отель
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
€1,10 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 260 м²
€449,024
Оставить заявку
Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 68 м²
€99,868
Оставить заявку
Коммерческая в Gyori jaras, Венгрия
Коммерческая
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€630,742
Оставить заявку
Коммерческая 10 ванных в Пака, Венгрия
Коммерческая 10 ванных
Пака, Венгрия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 350 м²
€139,026
Оставить заявку

Типы недвижимости в Западно-Задунайский край

инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти