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Жильё в Zalakaros, Венгрия

квартиры
12
дома
25
37 объектов найдено
Квартира 1 комната в Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€65,434
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Квартира 3 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€110,107
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Дом 5 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
€525,309
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Дом 6 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€275,662
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Дом 3 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€78,573
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Дом 5 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€170,811
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€81,201
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 39 м²
€48,615
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€52,294
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Дом 11 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 11 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 390 м²
€495,000
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Дом 10 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 10 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
€277,239
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Дом 6 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€117,991
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Дом 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€41,783
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Дом 5 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€157,409
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Дом 5 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€420,457
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€86,457
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Дом 4 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€131,303
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€78,573
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€77,522
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Дом 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€39,155
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€96,968
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Дом 9 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 9 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 174 м²
€223,105
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€83,829
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Дом 4 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€104,852
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Квартира 1 комната в Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€78,573
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€78,573
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Дом 4 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
€375,784
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Дом 5 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€78,000
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Дом 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€19,709
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Дом 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 24 м²
€19,972
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