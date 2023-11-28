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Квартиры в Задунайский край, Венгрия

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2 073 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€100,063
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€374,967
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€369,304
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Квартира 3 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€342,227
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€367,881
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Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€91,924
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Квартира 3 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€274,166
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€92,161
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Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€76,384
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Исключительная инвестиционная возможность в 7-м районе Будапешта! Предлагаем к покупке 2-ком…
€103,514
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Квартира 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
We offer for sale an apartment in Csillaghegy, 10 minutes' walk from the Római Coast. The a…
€381,920
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€187,510
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€236,791
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€149,871
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€152,505
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€80,335
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Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€117,473
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€144,603
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Квартира 1 комната в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€67,165
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€126,402
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Квартира 4 комнаты в Uraiujfalu, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€78,755
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€55,049
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€342,148
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€655,849
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€52,679
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Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€118,527
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€118,264
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€85,603
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€258,125
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Параметры недвижимости в Задунайский край, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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