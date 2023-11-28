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Квартиры в Задунайский край, Венгрия
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
5
3
123 м²
3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
46 м²
€100,063
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
85 м²
€374,967
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
87 м²
€369,304
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Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3
1
72 м²
€342,227
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
84 м²
€367,881
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Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
65 м²
€91,924
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Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3
1
70 м²
€274,166
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Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
59 м²
€92,161
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
28 м²
€76,384
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
34 м²
Исключительная инвестиционная возможность в 7-м районе Будапешта! Предлагаем к покупке 2-ком…
€103,514
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Квартира 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
3
184 м²
We offer for sale an apartment in Csillaghegy, 10 minutes' walk from the Római Coast. The a…
€381,920
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
47 м²
€187,510
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
69 м²
€236,791
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Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
41 м²
€149,871
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Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
46 м²
€152,505
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Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2
53 м²
€80,335
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
30 м²
€117,473
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Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
61 м²
€144,603
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Квартира 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
1
1
30 м²
€67,165
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
67 м²
€126,402
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Квартира 4 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
4
1
85 м²
€78,755
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Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3
1
55 м²
€55,049
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
70 м²
€342,148
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
2
91 м²
€655,849
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
60 м²
€52,679
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
51 м²
€118,527
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
47 м²
€118,264
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€85,603
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Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
2
115 м²
€258,125
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Параметры недвижимости в Задунайский край, Венгрия
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