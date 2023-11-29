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Жильё в Надьканижаский яраш, Венгрия

Надьканижа
130
Zalakaros
37
237 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€18,964
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Дом 5 комнат в Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€205,447
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Дом 1 комната в Boerzoence, Венгрия
Дом 1 комната
Boerzoence, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€22,388
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€55,049
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€62,951
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€65,058
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Дом 2 комнаты в Bocska, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bocska, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€31,607
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Квартира 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€31,451
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Дом 3 комнаты в Bocska, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocska, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€39,051
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€57,397
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€35,382
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€40,624
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€39,313
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€61,328
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Дом 5 комнат в Залакомар, Венгрия
Дом 5 комнат
Залакомар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€70,502
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Квартира 1 комната в Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€65,260
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Квартира 3 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€109,815
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€87,773
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Дом 3 комнаты в Sand, Венгрия
Дом 3 комнаты
Sand, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€47,176
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Дом 5 комнат в Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€91,731
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Квартира 4 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€131,044
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Дом 6 комнат в Шурд, Венгрия
Дом 6 комнат
Шурд, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 165 м²
€78,364
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 81 м²
€73,487
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€92,161
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Дом 7 комнат в Заласабар, Венгрия
Дом 7 комнат
Заласабар, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
€180,814
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Квартира 1 комната в Sand, Венгрия
Квартира 1 комната
Sand, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 56 м²
€17,298
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€47,176
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Дом 5 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
€523,913
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Дом 6 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€274,930
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
€39,313
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Типы недвижимости в Надьканижаский яраш

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Надьканижаский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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