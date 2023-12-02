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Дома в Szekesfehervari jaras, Венгрия

120 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Польгарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Польгарди, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 146 м²
€313,915
в месяц
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Дом 2 комнаты в Польгарди, Венгрия
Дом 2 комнаты
Польгарди, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€32,974
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€276,984
в месяц
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Дом 3 комнаты в Чёс, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чёс, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€52,627
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€163,552
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€237,151
в месяц
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Дом 1 комната в Моха, Венгрия
Дом 1 комната
Моха, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€64,630
в месяц
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Дом 3 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€150,099
в месяц
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Дом 1 комната в Сабадбаттьян, Венгрия
Дом 1 комната
Сабадбаттьян, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€80,457
в месяц
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Дом 2 комнаты в Шарошд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарошд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€52,495
в месяц
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Дом 3 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€156,430
в месяц
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Дом 3 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€150,099
в месяц
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Дом 3 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€156,430
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€201,802
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€209,716
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€209,716
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€209,716
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€209,716
в месяц
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Дом 5 комнат в Шерегейеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Шерегейеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€250,341
в месяц
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Дом 3 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€57,771
в месяц
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Дом 2 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 2 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€93,647
в месяц
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Дом 6 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
€223,961
в месяц
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Дом 5 комнат в Koszarhegy, Венгрия
Дом 5 комнат
Koszarhegy, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
€158,250
в месяц
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Дом 5 комнат в Моха, Венгрия
Дом 5 комнат
Моха, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€118,681
в месяц
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Дом 3 комнаты в Шерегейеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шерегейеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€84,414
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€197,582
в месяц
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Дом 6 комнат в Urhida, Венгрия
Дом 6 комнат
Urhida, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€218,949
в месяц
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Дом 4 комнаты в Soponya, Венгрия
Дом 4 комнаты
Soponya, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€131,633
в месяц
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Дом 4 комнаты в Надашдладань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надашдладань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€34,293
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
€179,116
в месяц
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Параметры недвижимости в Szekesfehervari jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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