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Жильё в Szekesfehervari jaras, Венгрия

Секешфехервар
110
Аба
7
Польгарди
7
173 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Польгарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Польгарди, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 146 м²
€313,915
в месяц
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Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€73,599
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€474,829
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
€395,691
в месяц
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Дом 2 комнаты в Польгарди, Венгрия
Дом 2 комнаты
Польгарди, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€32,974
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€276,984
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€129,259
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€126,621
в месяц
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Дом 3 комнаты в Чёс, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чёс, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€52,627
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€77,028
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€163,552
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€99,978
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€75,181
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€112,112
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€237,151
в месяц
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Дом 1 комната в Моха, Венгрия
Дом 1 комната
Моха, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€64,630
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€91,009
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€123,719
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€92,064
в месяц
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Дом 3 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€150,099
в месяц
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Дом 1 комната в Сабадбаттьян, Венгрия
Дом 1 комната
Сабадбаттьян, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€80,457
в месяц
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Дом 2 комнаты в Шарошд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарошд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€52,495
в месяц
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Дом 3 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€156,430
в месяц
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Дом 3 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€150,099
в месяц
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Дом 3 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€156,430
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€91,009
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€201,802
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€209,716
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€209,716
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€209,716
в месяц
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Типы недвижимости в Szekesfehervari jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Szekesfehervari jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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