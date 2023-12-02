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Коммерческая недвижимость в Szekesfehervari jaras, Венгрия

Секешфехервар
9
11 объектов найдено
Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 21 м²
€44,581
в месяц
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Коммерческая в Польгарди, Венгрия
Коммерческая
Польгарди, Венгрия
Площадь 180 м²
€68,586
в месяц
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 144 м²
€284,898
в месяц
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 190 м²
€376,050
в месяц
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€236,412
в месяц
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 160 м²
€316,553
в месяц
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€986,145
в месяц
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 489 м²
€461,640
в месяц
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Инвестиционная в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 145 м²
-
€18,408
в месяц
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 3 902 м²
€3,20 млн
в месяц
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Коммерческая в Ловашберень, Венгрия
Коммерческая
Ловашберень, Венгрия
Площадь 2 500 м²
€1,58 млн
в месяц
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