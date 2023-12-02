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Жильё в Секешфехервар, Венгрия

квартиры
18
дома
22
40 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€106,376
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€329,743
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€656,847
в месяц
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Дом 6 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€181,026
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€237,151
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€129,304
в месяц
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Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€110,793
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€75,983
в месяц
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Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€87,980
в месяц
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Дом 7 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
€234,777
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€82,648
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€100,242
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€116,597
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€303,099
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€263,530
в месяц
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Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€136,909
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€200,483
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€250,341
в месяц
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Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€117,307
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€184,392
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€92,328
в месяц
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Дом 7 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€237,415
в месяц
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Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€113,431
в месяц
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Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€68,059
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
€305,737
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€261,156
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€87,052
в месяц
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Дом 11 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 11 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
€630,468
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€209,716
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€184,392
в месяц
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Параметры недвижимости в Секешфехервар, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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