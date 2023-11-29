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Коммерческая недвижимость в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

Ньиредьхаза
22
24 объекта найдено
Коммерческая в Nyirtura, Венгрия
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
Площадь 1 412 м²
€969,724
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 100 м²
€57,473
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 709 м²
€653,457
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 124 м²
€170,581
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 32 м²
€62,721
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 28 м²
€43,275
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 27 м²
€41,908
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 49 м²
€83,952
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 19 м²
€32,735
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Коммерческая 2 ванных в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€209,670
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 125 м²
€202,073
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 250 м²
€341,162
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 614 м²
€655,219
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 829 м²
€1,83 млн
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Коммерческая в Nyirtura, Венгрия
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
Площадь 100 м²
€314,505
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 300 м²
€216,769
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 108 м²
€79,018
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€1,05 млн
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 635 м²
€616,716
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 368 м²
€498,359
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 116 м²
€60,884
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 550 м²
€839,784
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Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 44 м²
€12,859
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Коммерческая 1 ванная в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 046 м²
€479,100
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