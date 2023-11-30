Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Коммерческая
  4. Ходмезёвашархей

Коммерческая недвижимость в Ходмезёвашархей, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 135 м²
€64,388
Оставить заявку
Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 48 м²
€199,472
Оставить заявку
Коммерческая в Тата, Венгрия
Коммерческая
Тата, Венгрия
Площадь 465 м²
€342,746
Оставить заявку
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 76 м²
District II, the beginning of Frankel Leó str. Excellent location, spacious spaces, calm wor…
€264,157
Оставить заявку
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 106 м²
€211,273
Оставить заявку
Коммерческая в Бальваньош, Венгрия
Коммерческая
Бальваньош, Венгрия
Площадь 180 м²
€170,826
Оставить заявку
Коммерческая в Биаторбадь, Венгрия
Коммерческая
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 480 м²
€247,041
Оставить заявку
Инвестиционная в Paradsasvar, Венгрия
Инвестиционная
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 385 м²
€140,818
Оставить заявку
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,71 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Надькалло, Венгрия
Коммерческая
Надькалло, Венгрия
Площадь 2 079 м²
€446,776
Оставить заявку
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 942 м²
€531,123
Оставить заявку
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 326 м²
€2,20 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти